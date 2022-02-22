Мать погибшего под колесами школьника: «Какое снисхождение? От сына осталась пара ног»

Был ли шанс избежать трагедии у водителя водовоза? Именно это будет выяснять Кировский районный суд Казани, сегодня там стартовал процесс по делу о смертельном ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик. Родители погибшего ребенка уверены: водитель водовоза мог успеть нажать на тормоз. Подробности из зала суда – в репортаже ИА «Татар-информ».

Стартовал процесс по делу о смертельном ДТП, в котором погиб 7-летний мальчик. «КАМАЗом» управлял Ильдар Саттаров (на фото в черной маске) Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Процесс по делу о смертельном ДТП не мог начаться почти час: ждали, когда в суд приедет адвокат подсудимого. Все это время в коридоре в паре метров друга от друга находились родители погибшего мальчика и виновник смертельного наезда – 66-летний водитель водовоза Ильдар Саттаров.

Напомним, трагедия произошла в ноябре минувшего года на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе. 7-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, в этот момент его сбил водитель «КАМАЗа». От полученных травм ребенок скончался на месте.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водовоз поворачивает направо, заезжает на пешеходный переход и через секунду сбивает мальчика. Все произошло на глазах у матери ребенка. Женщина провожала сына в школу.

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, в этот момент его сбил водитель «КАМАЗа». От полученных травм ребенок скончался на месте Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня дело начал рассматривать Кировский районный суд Казани, он же три месяца назад отправил водителя водовоза под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«У вас вообще есть совесть? От моего сына осталась пара ног!»

Еще до начала процесса адвокат Ильдара Саттарова пытался договориться с родителями погибшего мальчика о том, чтобы те согласились на рассмотрение дела в особом порядке. Это значит, что фактически родители должны были пойти на мировую и согласиться с минимальным наказанием для виновника ДТП. Услышав предложение, родители школьника пришли в ярость, разразился скандал.

«От моего ребенка, от моей кровинушки почти ничего не осталось, только пара ног! А ты еще снисхождения просишь?» – возмущалась мать погибшего мальчика (на фото слева) Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Где твоя совесть? Где твоя жена? Она как женщина должна меня понять. От моего ребенка, от моей кровинушки почти ничего не осталось, только пара ног! А ты еще снисхождения просишь?» – возмущалась мать погибшего мальчика.

По мнению родителей, у водителя водовоза были все шансы избежать трагедии – достаточно было посмотреть по сторонам и вовремя нажать на тормоз.

«Он мог все видеть, по крайней мере предвидеть ситуацию, когда он подъезжал к пешеходному переходу. С другой стороны тоже шли люди, получается, что он и их едва не задел», – высказался отец погибшего мальчика.

О том, чтобы пойти на примирение и согласиться на рассмотрение дела в особом порядке, речи быть не может, уверенно заявили родители.

«Он управлял огромной машиной. Он должен был смотреть на дорогу не в два глаза, а во все двадцать» Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

«Он управлял огромной машиной. Он должен был смотреть на дорогу не в два глаза, а во все двадцать», – добавил отец ребенка.

Компенсировать смерть ребенка в кредит

Почти весь процесс мать погибшего мальчика едва сдерживала слезы: заплакала она тогда, когда прокурор во время оглашения обвинительного заключения стал перечислять травмы, которые получил ребенок, попав под колеса водовоза. Список вышел внушительный – от тупых травм до разрыва внутренних органов и многочисленных переломов.

«Три месяца было до суда, чтобы хоть как-то с нами связаться и попросить прощения, но мы ничего от него не получили, даже не позвонил», – сказал после процесса отец мальчика.

«Три месяца было до суда, чтобы хоть как-то с нами связаться и попросить прощения, но мы ничего от него не получили, даже не позвонил», – сказал отец мальчика (справа) Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Сам подсудимый настаивает, что в момент наезда он попросту не увидел ребенка. Все произошло в считанные секунды, остановили его другие автомобилисты, а когда он вышел из машины, пришел в состояние шока.

«40 лет за рулем, никогда не попадал в ДТП. Не видел я тогда мальчика. Конечно же, что если бы я его заметил, то сразу остановился бы. Просто ребенок попал в слепую зону», – прокомментировал случившееся водитель водовоза.

На процессе адвокат подсудимого просил суд смягчить меру пресечения на более мягкую, на подписку о невыезде. Якобы это нужно для того, чтобы мужчина смог взять в банке кредит и выплатить эти деньги родителям в качестве компенсации за моральный ущерб. Он отметил, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, в связи с этим он попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Саттарова оставили под домашним арестом, где он проведет еще три месяца, дело будет рассматриваться в общем порядке Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Мой подзащитный лишен возможности получить кредит, чтобы загладить свою вину. Нет никаких оснований держать его под домашним арестом. К уголовной ответственности Саттаров никогда не привлекался, преступление, в котором он обвиняется, относится к категории средней тяжести. Помимо этого, нет никаких оснований полагать, что он может скрыться», – обратился к суду адвокат Саттарова.

Суд принял решение в рекордно короткие сроки – Саттарова оставили под домашним арестом, где он проведет еще три месяца, дело будет рассматриваться в общем порядке. Ожидается, что на следующем судебном заседании суд допросит родителей мальчика. Если вина водителя будет доказана, то ему будет грозить до семи лет лишения свободы.