«Я многих молодых переплюнул»: 70-летний челнинец пошел вслед за сыном на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Набережночелнинскому бойцу с позывным Дуст — 70 лет. Он участник специальной военной операции. По словам бойца, долгое время его не хотели брать, но он был настойчив. А все из-за того, что сын подписал контракт на военную службу, и отец рассчитывал служить с ним.

Когда сын погиб, решил во что бы то ни стало отправиться на фронт. Попал в отряд «Барс-19».

«Хотелось отомстить за сына, поэтому я стремился туда, на СВО. В учебке мы ходили там 16 километров каждый день. Я многих молодых переплюнул по выдержке, по физическим данным. Я в начале хотел с сыном. Но он говорил: „Папа, тебе там делать нечего. Ты на БМП не залезешь!»" — поделился военный.

В апреле Дусту будет 71 год. Несмотря на внушительный возраст, он добивался, чтобы попасть в зону боевых действий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я писал письмо [Раису РТ] Рустаму Минниханову, чтобы меня взяли на СВО. Ездил в Донецк — там тоже меня не взяли. Но потом в нашем военкомате, слава Богу, дали шанс. Если бы меня здесь не взяли, в „Ахмат“ бы поехал, в Грозный. Там бы попытался», — рассказал мужчина.

Контракт с Министерством обороны Дуст подписал в августе 2024 года. Полмесяца был на боевом слаживании.

«Со снайперки стрелял, гранатомета, пулемета и из стрелкового оружия. Потом была учебка. Нас тренировали. Повоевал я, правда, мало. Получил травму голеностопа. Чистая случайность. Голеностоп подвернул. У нас был ночной марш. Не повезло, даже луны не было. Темно. По дороге шли, а там две колеи. Ногу подвернул», — продолжил рассказ боец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На Дусте был бронежилет, четыре автоматных магазина, автомат — всего 20 килограммов.

«Когда ступня подвернулась, разрыв связок получил. Думал, пройдет. Еще месяц я с этой травмой воевал. Воевал в Белогоровке — это севернее Донецка. В основном следили за территорией, дроны прилетали — сообщали. У нас же второй эшелон — „Барс-19“, я там был. А „Барс-19“ — это как бы резервный. Впереди идут штурмовики, а мы за ними, держим фронт. Если штурмовиков прорвут, вот тогда нагрузка вся ляжет на нас. Обеспечивали работу минометчиков, артиллерии, танкистов», — рассказал челнинец.

В октябре мужчина насовсем вернулся с передовой. Сегодня он вместе с женой пришел, чтобы получить награду погибшего сына — орден Мужества.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«„Если не я, то кто же? Ждать, пока они сюда придут? Я так не могу“, — говорил. Вот так принял решение и пошел. Даже после ранения он вновь вернулся, потому что говорил: „Меня там ждут, у нас там ребята, я не могу оставаться в стороне “ », — поделилась мама погибшего военнослужащего Надежда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Челнов Наиль Магдеев передал награды 19 семьям военнослужащих.