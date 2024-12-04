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СВО 4 декабря 2024 11:30

Мэр Челнов передал награды 19 семьям военнослужащих

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Мэр Челнов передал награды 19 семьям военнослужащих

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал государственные награды 19 семьям военнослужащих, которые погибли, защищая свое Отечество. Ордена и медали вручены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга.

Указом Президента России посмертно орденом Мужества награждены сержант Юрий Рамздорф, ефрейторы: Максим Зилаков, Владимир Приемко, младшие сержанты: Павел Айглов, Денис Горскин, ефрейтор Эльдар Шангараев, рядовые: Эдуард Анисимов, Александр Антипов, Дамир Гильмутдинов, Владимир Жуковец, Рустем Камалиев, Андрей Леванов, Григорий Маркин, Андрей Прохоров, Рафис Шарипов, гвардии рядовые: Александр Лаврентьев, Владислав Федотов.

Орденом Мужества и медалью «За храбрость» посмертно награжден рядовой Иван Западнов, медалью «За отвагу» — рядовой Дамир Шигапов.

Наиль Магдеев выразил близким слова соболезнования.

«Вы должны знать, что жители Набережных Челнов скорбят вместе с вами, мы будем помнить имена ваших сыновей, мужей, которые с оружием в руках защищали интересы нашего государства. Они сделали все, чтобы жизнь и дальше продолжалась, росли наши дети, развивался город. Они, как настоящие сыновья нашего Отечества, как их отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, защитили свое Отечество», — отметил он.

Он добавил, что имена героев, павших за Родину, сегодня увековечены в учебных заведениях, школах, где они учились.

«Вы можете гордиться своими сыновьями, мужьями, и мы ими гордимся. Мы будем помнить о наших воинах, и лучшей памятью о них будет — наша память об их подвиге, который они совершили ради продолжения жизни на земле», — сказал мэр.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

#СВО #память #Набережные Челны
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