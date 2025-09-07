«Я личный состав вывел, а сам остался прикрывать»: истории бойцов СВО из Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах в молодежном центре «Шатлык» прошла церемония награждения. Бойцам вручили медали «За участие в СВО», а волонтеров и активистов – награды «Тыл – фронту». Эти люди каждый день, на передовой и в тылу, делают общее дело – приближают Победу.

Собравшиеся говорили о том, что эта работа не ради наград. Волонтеры, которые много лет отправляют гуманитарную помощь на фронт, и бойцы, рискующие жизнью ради своих товарищей, – все они действуют по зову сердца.

Мария, одна из награжденных добровольцев, признается: «У меня честно был шок. Для меня это была большая честь, признание моего вклада ребятам в зоне специальной военной операции. И это еще больший стимул помогать им. Я думаю, наша общая сплоченность приблизит победу».

Боец с позывным Чупа, приехавший на встречу из Альметьевска, говорит о своем пути прямо.

«Я не трус, как говорится. Это моя не первая война. Я – ветеран боевых действий с 2004 года. Я участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики, поэтому не мог показать себя перед своими детьми, перед молодежью трусом», – отметил он.

Истории участников СВО звучали в зале «Шатлыка» и как подтверждение мужества, и как пример для подрастающего поколения. Так, Герман Шевчук – представитель династии военнослужащих. Его дед, мать и старший брат связали судьбу с армией, и он пошел тем же путем. Подписав контракт с Минобороны России, Герман служил в подразделении снайперов в Таджикистане. С началом СВО отправился защищать интересы страны.

Во время одного из боев он прикрывал отход своих товарищей под огнем врага, за что был награжден медалью «За отвагу». Но сам Шевчук оценивает это иначе.

«Она была получена в 22 году при совершении определенного действия. Народ трактует это как подвиг, но я считаю, что никакого подвига не совершал. Это был рабочий момент. В то время я был командиром снайперов. Ситуация складывалась так, что необходимо было быстро принимать решение. На правах командира я остался один. Свой личный состав я вывел, потому что силы противника были несоизмеримы. Вести бой без боеприпасов, мы сутки держались, уже все было на истощении. Я отправил ребят в тыловую часть, чтобы встретили наши силы, а сам прикрывал их отход. В течение 40 минут сдерживал противника. Был прилет польского миномета, который поставил точку на моей военной карьере», – рассказал он.

Историю легендарного экипажа «Алеша» знают многие. Летом 2023 года на запорожском направлении российские бойцы встретили колонну противника, которая численно значительно превосходила их. Наши защитники дали отпор и стали Героями России. Среди них – Расим Баксиков.

«В составе одной машины вышли на 144 точку, возле поселка Новодаровка. Встретились с колонной – два танка и шесть боевых машин MaxxPro. При поддержке артиллерии за двадцать минут уничтожили колонну. За что весь экипаж был награжден «Золотой Звездой», – вспоминает он.

«Скажу вам, как есть, в бою, особенно встречном, от адреналина даже в ушах шумит. Честно, страшно. Но страх уходит на второй план, вперед выходит работа. Адреналин помогает: мобилизует разум и тело, ты быстрее соображаешь, быстрее двигаешься, сильнее становишься. А потом уже при выходе из боя наступает откат».

Другие участники СВО делились тем, почему приняли решение отправиться на фронт.

Позывной Юта рассказал: «В 22 году я пошел добровольцем, потому что два моих двоюродных брата начали воевать за ВСУ. Они притесняли российских граждан, один из них стоял на границе и стрелял в мирных людей. Я не мог оставаться в стороне».

А боец с позывным Опасный добавляет: «Долго думал, но решил. Патриотизм. В голову просто пришла мысль: надо все-таки сходить и помочь Родине».

В этот день в «Шатлыке» звучали истории мужества и стойкости. Но главной мыслью стало то, что Победа придет только тогда, когда все будут вместе: бойцы на передовой, добровольцы и активисты в тылу, семьи, которые ждут и поддерживают своих близких.

«Мы не собираемся останавливаться, будем продолжать помогать, – говорили волонтеры. – Это наш общий долг и наша общая сила».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.