«Я лично в нем уверен на 110%» — Данис Зарипов оценил переход Радулова в «Ак Барс»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал переход Александра Радулова в казанский клуб. По словам 40-летнего форварда, переезд нападающего «Даллас Старз» сможет улучшить в игре команды асболютно все.

«Что может улучшить в "Ак Барсе" Радулов? Да всё! Мы Сашу прекрасно знаем. Пусть у него и не сложился сезон в НХЛ, но мы знаем, что он может. Может быть, он после этого неудачного сезона соберет всё свое горячее говно в кулак, и выплеснет это всё ради победы. Я лично в нем уверен на 110%. Я сам по себе знаю: когда уходил из "Ак Барса" после неудачного сезона в Магнитогорск, точно так же всё говно старался вытащить из себя. И это получилось», — цитирует Зарипова «Матч ТВ».

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с бывшим голкипером «Ак Барса» Эмилем Гариповым.