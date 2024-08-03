«Я иду туда за пацанов»: как контрактники обучаются под Казанью перед отправкой на СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша задача – повысить выживаемость»

В Татарстане полным ходом идет обучение бойцов, заключивших контракт с Министерством обороны России. Сегодня корреспондент «Татар-информа» побывал в части, где проходят курсы, организованные ДОСААФ для первичной подготовки контрактников.

«Главная задача учебных сборов – обучить будущих бойцов основам военной подготовки. Ну и, конечно, повысить их выживаемость. Учеба проводится в пятидневный срок, одновременно обучаются 20 человек. Это оптимальное количество людей, чтобы уделить внимание каждому. Инструкторы в большинстве своем – действующие бойцы или люди с боевым опытом», – рассказал нам руководитель профессионального образовательного учреждения «Спортивно-технический клуб «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев.

Контрактников обучают обращению с оружием, прицельной стрельбе, знакомят с основами тактической, специальной подготовки, тактической медицины, психологии и многим другим. Сжатые сроки делают и без того насыщенное расписание невероятно плотным. Отбой здесь в 11 ночи, подъем в 6 утра. Помимо питания и проживания, на курсах выделяется бесплатное обмундирование. В ближайшее время планируется обучение еще трех групп – по одной в неделю. Интересно, что принять участие в образовательном процессе в качестве инструктора может каждый, кто имеет боевой опыт или медицинскую специальность.

«Наша задача – научить их самостоятельно действовать и принимать решения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Приходят люди самого разного возраста, от 18 до 55 лет. Наша задача – научить их самостоятельно действовать и принимать решения», – рассказал один из наставников.

Сами бойцы одобрительно отзываются об обучении и его организации.

«У всех ребят деловой настрой, здесь все свои. При обучении открыл для себя много нового. Куда потом отправлюсь? Без понятия. Надо понимать, что там (в зоне СВО, – прим. Т-и) везде жарко, везде нужна помощь», – поделился один из бойцов.

«Нельзя позволить врагу хозяйничать на нашей земле»

Мотивация будущих бойцов совершенно не зависит от щедрых выплат. Цели и причины у контрактников разные, но все сходятся в одном: стране нужно мирное небо над головой.

«Я иду туда за пацанов. Кто там остался, кто там был. Дань уважения тем, кто защищает мою Родину, семью», – сообщил нам один боец. «Я против фашизма, нацизма. Иду туда, чтобы не позволить врагу хозяйничать на нашей земле», – рассказал другой.

Среди будущих воинов не только стереотипные защитники Родины мужского пола – есть и женщины. Опытный фельдшер, работающая на курсах в качестве инструктора и обучающая ребят тактической медицине, сама в скором времени хочет отправиться в зону СВО. Поэтому занимается плечом к плечу со своими учениками.

«Стремление прийти сюда было давно. Стремление спасать, чтобы больше наших ребят возвращалось домой. Мне не сложно здесь. Поблажек не дают, но я физически подготовлена и ощущаю себя вполне комфортно», – рассказала девушка.

Профессионал за пять дней

Инструкторы здесь как братья, отцы и матери. Помимо обучения, они оказывают курсантам всестороннюю поддержку и дают им советы с высоты не только боевого, но и житейского опыта.

«Недавно я общался с женой одного из бойцов. Она нервничала, что муж долго не выходит на связь. Понятное дело, для нее это стресс. Нужно объяснять, какая здесь обстановка и чем мы занимаемся. Побеседовал, успокоил», – поделился с нами один из наставников.

Другой инструктор, суровый мужчина с обширным боевым опытом, провел журналистам экскурсию, рассказав, как живут и тренируются бойцы.

«Место проживания курсантов может показаться по-спартански суровым, но это умышленное решение» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Место их проживания может показаться по-спартански суровым. Однако это умышленное решение. Каждый этап, каждая минута, проведенная здесь – элемент подготовки, даже сон и моменты отдыха. Что интересно, на питании это нисколько не сказалось, кормят на курсах обильно и удивительно вкусно.

После столовой не менее интересная тема – занятия и обучение. Отработку и слаживание проходят не только где-то в полях, но и в оборудованных учебных классах. В каких-то учат медицине и готовят психологически, в других проводят занятия по дисциплинам, связанным с БПЛА. За пять дней бойцов обучат стрельбе, медицине, подготовят морально и даже научат «летать».

Расслабляться при этом нельзя ни на секунду. Сегодня, например, после занятия по тактическому поведению, которое проходило в полной разгрузке и с автоматами, уставших бойцов ждала в траве мина-растяжка. Учебная граната была закреплена между двух труб, чека обмотана практически неразличимой ниткой.

На удивление, взмокшие бойцы обыденно перешагнули через свежесделанную растяжку, как будто и не обратив на нее особого внимания. По всей видимости, ситуация вполне обыденная.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Трофеи – страшное табу»

Кроме того, на курсах обучают и неочевидным, вроде бы, вещам и дают жизненно важные советы.

«Как правильно общаться с местным населением, как здороваться и как уходить от ответа. Страшным табу являются трофеи. Случается такое, что боец, проходя мимо, условно, здания, видит на земле телефон, поднимает и тем самым активирует ловушку. Взрыв и человек остается без кисти», – рассказал инструктор.

Также он продемонстрировал некоторые из вещей, присылаемых активистами. Медикаменты, ампульницы, сумки и много другое. Все это очень важно.

«Там банально другие условия. Выше влажность, в воздухе пыль от угольного производства. Нужно, чтобы бойцы не дезориентировались, обладали достаточными знаниями в области медицины и были снабжены медикаментами», – подчеркнул наставник.

Он заверил, что бойцы неукоснительно следуют его советам и рекомендациям и недавно даже начали самостоятельно контролировать количество потребляемой пищи, чтобы в случае чего быть готовым к перебоям с питанием.

Отработку и слаживание проходят не только в полях, но и в оборудованных учебных классах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это подход настоящего бойца и настоящего патриота. ДОСААФ помогает своим курсантам преодолеть все трудности в процессе обучения. Эти курсы – пример слаженной работы властей республики, тыла и самих бойцов как единого целого.