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СВО 3 августа 2024 19:52

«Я иду туда за пацанов»: как контрактники обучаются под Казанью перед отправкой на СВО

ДОСААФ Татарстана организовал курсы первичной подготовки для бойцов-контрактников. За пять дней будущих воинов обучат обращению с оружием, оказанию медицинской помощи себе и сослуживцам и даже пилотированию БПЛА. Подробности - в репортаже «Татар-информа».

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«Я иду туда за пацанов»: как контрактники обучаются под Казанью перед отправкой на СВО
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша задача – повысить выживаемость»

В Татарстане полным ходом идет обучение бойцов, заключивших контракт с Министерством обороны России. Сегодня корреспондент «Татар-информа» побывал в части, где проходят курсы, организованные ДОСААФ для первичной подготовки контрактников.

«Главная задача учебных сборов – обучить будущих бойцов основам военной подготовки. Ну и, конечно, повысить их выживаемость. Учеба проводится в пятидневный срок, одновременно обучаются 20 человек. Это оптимальное количество людей, чтобы уделить внимание каждому. Инструкторы в большинстве своем – действующие бойцы или люди с боевым опытом», – рассказал нам руководитель профессионального образовательного учреждения «Спортивно-технический клуб «Центр» ДОСААФ РТ Айрат Багавиев.

Контрактников обучают обращению с оружием, прицельной стрельбе, знакомят с основами тактической, специальной подготовки, тактической медицины, психологии и многим другим. Сжатые сроки делают и без того насыщенное расписание невероятно плотным. Отбой здесь в 11 ночи, подъем в 6 утра. Помимо питания и проживания, на курсах выделяется бесплатное обмундирование. В ближайшее время планируется обучение еще трех групп – по одной в неделю. Интересно, что принять участие в образовательном процессе в качестве инструктора может каждый, кто имеет боевой опыт или медицинскую специальность.

«Наша задача – научить их самостоятельно действовать и принимать решения»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Приходят люди самого разного возраста, от 18 до 55 лет. Наша задача – научить их самостоятельно действовать и принимать решения», – рассказал один из наставников.

Сами бойцы одобрительно отзываются об обучении и его организации.

«У всех ребят деловой настрой, здесь все свои. При обучении открыл для себя много нового. Куда потом отправлюсь? Без понятия. Надо понимать, что там (в зоне СВО, – прим. Т-и) везде жарко, везде нужна помощь», – поделился один из бойцов.

«Нельзя позволить врагу хозяйничать на нашей земле»

Мотивация будущих бойцов совершенно не зависит от щедрых выплат. Цели и причины у контрактников разные, но все сходятся в одном: стране нужно мирное небо над головой.

«Я иду туда за пацанов. Кто там остался, кто там был. Дань уважения тем, кто защищает мою Родину, семью», – сообщил нам один боец. «Я против фашизма, нацизма. Иду туда, чтобы не позволить врагу хозяйничать на нашей земле», – рассказал другой.

Среди будущих воинов не только стереотипные защитники Родины мужского пола – есть и женщины. Опытный фельдшер, работающая на курсах в качестве инструктора и обучающая ребят тактической медицине, сама в скором времени хочет отправиться в зону СВО. Поэтому занимается плечом к плечу со своими учениками.

«Стремление прийти сюда было давно. Стремление спасать, чтобы больше наших ребят возвращалось домой. Мне не сложно здесь. Поблажек не дают, но я физически подготовлена и ощущаю себя вполне комфортно», – рассказала девушка.

Профессионал за пять дней

Инструкторы здесь как братья, отцы и матери. Помимо обучения, они оказывают курсантам всестороннюю поддержку и дают им советы с высоты не только боевого, но и житейского опыта.

«Недавно я общался с женой одного из бойцов. Она нервничала, что муж долго не выходит на связь. Понятное дело, для нее это стресс. Нужно объяснять, какая здесь обстановка и чем мы занимаемся. Побеседовал, успокоил», – поделился с нами один из наставников.

Другой инструктор, суровый мужчина с обширным боевым опытом, провел журналистам экскурсию, рассказав, как живут и тренируются бойцы.

«Место проживания курсантов может показаться по-спартански суровым, но это умышленное решение»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Место их проживания может показаться по-спартански суровым. Однако это умышленное решение. Каждый этап, каждая минута, проведенная здесь – элемент подготовки, даже сон и моменты отдыха. Что интересно, на питании это нисколько не сказалось, кормят на курсах обильно и удивительно вкусно.

После столовой не менее интересная тема – занятия и обучение. Отработку и слаживание проходят не только где-то в полях, но и в оборудованных учебных классах. В каких-то учат медицине и готовят психологически, в других проводят занятия по дисциплинам, связанным с БПЛА. За пять дней бойцов обучат стрельбе, медицине, подготовят морально и даже научат «летать».

Расслабляться при этом нельзя ни на секунду. Сегодня, например, после занятия по тактическому поведению, которое проходило в полной разгрузке и с автоматами, уставших бойцов ждала в траве мина-растяжка. Учебная граната была закреплена между двух труб, чека обмотана практически неразличимой ниткой.

На удивление, взмокшие бойцы обыденно перешагнули через свежесделанную растяжку, как будто и не обратив на нее особого внимания. По всей видимости, ситуация вполне обыденная.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Трофеи – страшное табу»

Кроме того, на курсах обучают и неочевидным, вроде бы, вещам и дают жизненно важные советы.

«Как правильно общаться с местным населением, как здороваться и как уходить от ответа. Страшным табу являются трофеи. Случается такое, что боец, проходя мимо, условно, здания, видит на земле телефон, поднимает и тем самым активирует ловушку. Взрыв и человек остается без кисти», – рассказал инструктор.

Также он продемонстрировал некоторые из вещей, присылаемых активистами. Медикаменты, ампульницы, сумки и много другое. Все это очень важно.

«Там банально другие условия. Выше влажность, в воздухе пыль от угольного производства. Нужно, чтобы бойцы не дезориентировались, обладали достаточными знаниями в области медицины и были снабжены медикаментами», – подчеркнул наставник.

Он заверил, что бойцы неукоснительно следуют его советам и рекомендациям и недавно даже начали самостоятельно контролировать количество потребляемой пищи, чтобы в случае чего быть готовым к перебоям с питанием.

Отработку и слаживание проходят не только в полях, но и в оборудованных учебных классах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это подход настоящего бойца и настоящего патриота. ДОСААФ помогает своим курсантам преодолеть все трудности в процессе обучения. Эти курсы – пример слаженной работы властей республики, тыла и самих бойцов как единого целого.

Напомним, с 1 августа вступил в силу указ Президента РФ об увеличении выплаты заключающим контракт с Минобороны РФ. А в Татарстане тем временем принято решение сохранить повышенные выплаты до 20 августа. Суммарно контрактники из РТ будут получать до 1,7 млн рублей 1,005 млн рублей от республики, 400 тыс. от Министерства обороны и до 300 тыс. от муниципалитетов.
Узнать больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах можно на сайте на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52, либо по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
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