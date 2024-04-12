Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Я и не мечтала»: певица Эльмира Калимуллина стала народной артисткой Татарстана
Певица Эльмира Калимуллина удостоена почетного звания «Народный артист Республики Татарстан». Своей радостью артистка поделилась с подписчиками в соцсетях.
«Если вы меня спросите, мечтала ли я об этом, я отвечу – и не мечтала. Да, я живу музыкой и всё мое творчество пропитано любовью к нашей культуре. С самого детства на всех выступлениях, конкурсах, фестивалях, а потом и проектах на телевидении я с гордостью делилась музыкой родного языка», – написала Калимуллина (пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).
На татарском языке она поблагодарила семью, друзей, всю республику и лично Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«Моя благодарность бесконечна, мои крылья стали крепче, мое вдохновение обретает силу и мощь!» – заключила певица.
Эльмира Калимуллина – уроженка Нижнекамска, исполнительница песен на русском, татарском языках. В 2012 году заняла второе место в телешоу «Голос» на Первом канале (выступала в команде Пелагеи), уступив только Дине Гариповой, уроженке Зеленодольска.
В феврале Эльмира Калимуллина вместе с певцом Димой Биланом исполнили гимн Российской Федерации на «Играх будущего» в Казани. На открытии присутствовал Президент России Владимир Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»