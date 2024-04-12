«Я и не мечтала»: певица Эльмира Калимуллина стала народной артисткой Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певица Эльмира Калимуллина удостоена почетного звания «Народный артист Республики Татарстан». Своей радостью артистка поделилась с подписчиками в соцсетях.

«Если вы меня спросите, мечтала ли я об этом, я отвечу – и не мечтала. Да, я живу музыкой и всё мое творчество пропитано любовью к нашей культуре. С самого детства на всех выступлениях, конкурсах, фестивалях, а потом и проектах на телевидении я с гордостью делилась музыкой родного языка», – написала Калимуллина (пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).

На татарском языке она поблагодарила семью, друзей, всю республику и лично Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Моя благодарность бесконечна, мои крылья стали крепче, мое вдохновение обретает силу и мощь!» – заключила певица.

Эльмира Калимуллина – уроженка Нижнекамска, исполнительница песен на русском, татарском языках. В 2012 году заняла второе место в телешоу «Голос» на Первом канале (выступала в команде Пелагеи), уступив только Дине Гариповой, уроженке Зеленодольска.

В феврале Эльмира Калимуллина вместе с певцом Димой Биланом исполнили гимн Российской Федерации на «Играх будущего» в Казани. На открытии присутствовал Президент России Владимир Путин.