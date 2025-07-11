«Я должен был пойти»: в Заинске бойца с позывным Дядя встретили в отпуске

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Центре психолого-педагогической помощи «Без бергэ – Мы вместе» в Заинске состоялась традиционная встреча с участниками специальной военной операции, вернувшимися домой в отпуск. Среди собравшихся – боец с позывным Дядя. Вместе с ним пришла 11-летняя дочь Катя. Это его второй отпуск. О службе, ранениях и поддержке семьи Николай рассказал сдержанно, с достоинством.

Служить мужчина отправился по контракту в 2024 году. Решение далось непросто, но оно было осознанным. «Долго думал, почти год. Но должен был пойти. У меня дед девять лет воевал: Финская, Великая Отечественная. Был сапером. Без единого ранения. Пример был перед глазами», – говорит он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В начале службы оказался в штурмовых подразделениях. Первый бой – за Гродовку. Затем стал командиром взвода, заместителем командира роты. После ранения перевели в разведку – сейчас он служит именно там, на Покровском направлении.

«У меня награда есть – медаль "За отвагу". Но до меня она ещё не дошла», – говорит он скромно.

Один из самых памятных эпизодов произошел как раз после ранения. Николай вспоминает.

«Сидим, ждем, когда сменят камеру – у нас это "по-серому" называется. Подходит парень: "Можно с вами?" Я ему: "Когда я выйду, иди за мной". Он бежит за мной. Я поворачиваюсь – а там пацан. Восемнадцать лет. Я по-отцовски отругал. Он уже двенадцать дней сидел в кустах, раненый. Раздетый. Я дал ему телогрейку, у меня сникерс был. Воды не было. Он остался жив», – рассказал он.

Николай не знает, кем оказался тот парень. Просто выполнил свой долг по-человечески.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В своем подразделении он почти не встречал земляков. «Заинских не было. Татар вообще почти не встречал. Один раз через кусты услышал родную речь, поздоровались и разошлись», – вспоминает он.

Гуманитарную помощь из родного города Николай не получает – служит в Тувинской части. Но знает: дома его ждут. Ждет семья, особенно дочка Катя.

«Я считаю, что он большой молодец, – говорит Катя. – Конечно, скучаю, когда он уезжает. Очень жду».

Николай родился и вырос в Заинске, учился в 4-й и 7-й школах. До службы работал в строительстве, занимался внутренней отделкой. Сегодня ему 40 лет. Он не любит говорить о своих ранениях, но признаётся: «Было по колену – мелкое, но обездвиживающее. Две контузии. Взрывные волны по спине. Не скажу, что тяжелое, но значимое».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

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