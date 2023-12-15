«Я человек Татарстана!»: как Минниханов задал патриотический вектор культуре в Татарстане

Рустам Минниханов: «Воспитание патриотизма должно начинаться с семьи. Патриотизм начинается со своей школы, со своего населенного пункта…»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Человек Татарстана – этим нужно гордиться

«Тема, которую мы сегодня обсуждаем, важная и многогранная. Воспитание патриотизма должно начинаться с семьи. Патриотизм начинается со своей школы, со своего населенного пункта… И это должна быть системная работа. И нужны годы системной работы. Сюда мы также добавляем и культуру, и СВО, военно-патриотическую тематику. Но мы не должны быть навязчивыми: среда должна формировать патриотизм, а мы должны создавать эту среду», – сказал Рустам Минниханов на заседании совета.

Он отметил, что в республике есть свои герои – спортсмены, передовики труда, представители образования, медицины и так далее. Именно они должны быть представлены молодому поколению как актуальные герои своего времени.

«У нас много талантов. Некоторые в нынешней обстановке говорят про себя: я человек мира. Нужно любить свой город, свою республику, свою страну. Я не человек мира – я человек Татарстана! И мы, каждый из нас, должны гордиться этим», – подчеркнул Минниханов.

Ирада Аюпова: «Необходимо новые постановки ориентировать на воспитание патриотизма молодежи, и в то же время они должны быть рассчитаны на поколение миллениалов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Репертуары театров с 2024 года Минкульт будет «сверять и координировать»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова сообщила о необходимости республиканских театров со следующего года представлять ведомству репертуарный план на предстоящий период «в рамках сверки и координации».

«Сейчас в репертуаре татарстанских театров около 300 спектаклей, из них около 100 ориентированы на молодежь. Необходимо новые постановки ориентировать на воспитание патриотизма молодежи, и в то же время они должны быть рассчитаны на поколение миллениалов», – сказала Аюпова.

Классические произведения, подчеркнула также региональный министр культуры, необходимо ставить только по текстам авторов, без переработок и интерпретаций. Ведомство, сказала Аюпова, получает немало обращений от зрителей об искажении названий произведений или их содержания. Как положительный пример театральной постановки Аюпова привела спектакль «А зори здесь тихие» молодежи Высокогорского района, как неоднозначный спектакль, к которому есть претензии зрителей, – «Nедоросль» Казанского ТЮЗа по классическому произведению Фонвизина «Недоросль».

«Театрам юного зрителя с учетом школьной программы необходимо планировать репертуар исходя только из оригинальных текстов авторов, без их искажения и доработок. Этот вопрос в какой-то степени касается и всех наших театров, при постановке в переработке необходимо четко указывать об этом на афише, чтобы не вводить в заблуждение зрителя. Руководителям всех театров до конца года необходимо представить в министерство репертуарные планы на будущий театральный сезон», – сообщила министр культуры Татарстана.

Тимур Сулейманов подчеркнул, что гражданско-педагогическое воспитание должно быть сквозным, а «Движение первых» должно присутствовать как в школе, так и за ее пределами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Где герои нового времени?

Также Аюпова объявила, что планируется провести работу по переформированию госзаданий для учреждений ведомства в целом. Сейчас, констатировала она, в вопросах патриотизма молодежь опирается на произведения советского периода. В связи с этим и необходимо, по словам Аюповой, переосмыслить политику театров.

Она напомнила, что в послании к Государственному собранию Татарстана Раис РТ подчеркивал: патриотизм должен стать нерушимой основой нашей стабильности, быть в основе произведений культуры, являясь вопросом национальной безопасности и вопросом наличия будущего в широком смысле.

«К сожалению, не слышно про героев нашего времени современного периода. Но системная репертуарная политика возможна только при взаимодействии профессионального театрального, педагогического и родительского сообществ», – сказала Аюпова.

Сделал акцент на актуализации героев, примеров для подражания, для современных детей и молодежи председатель Регионального отделения федеральной молодежной организации «Движение первых» Тимур Сулейманов.

«Лев Яшин, дядя Степа оторваны от реальности. Героев и персонажей надо актуализировать. Например, мы создали прототип мягкой игрушка Барсик», – рассказал Сулейманов.

Он также подчеркнул, что гражданско-педагогическое воспитание должно быть сквозным, а «Движение первых» должно присутствовать как в школе, так и за ее пределами.

В предстоящем 2024 году Татарстан, анонсировала Ирада Аюпова, запустит эксперимент по созданию на базе сельских клубов и модельных библиотек Семейных центров ремесла по аналогии с центрами махалля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Семейные Центры ремесла в районах

В предстоящем 2024 году Татарстан, анонсировала Ирада Аюпова, запустит эксперимент по созданию на базе сельских клубов и модельных библиотек Семейных центров ремесла по аналогии с центрами махалля.

Махалля как пример успешной, тесной межпоколенческой коммуникации, будет взята за основу результативного патриотического воспитания наряду с межведомственным взаимодействием.

«Сейчас у нас преимущественно клубные формирования ориентированы на один возраст – детские, юношеские, для старшего поколения. Мы предлагаем на базе центров организовать разновозрастные клубные формирования с привлечением местных жителей, среди которых есть в том числе и педагоги на пенсии. Они с удовольствием проведут занятия для молодежи, и, наоборот, активная молодежь чему-то сможет обучить наше старшее поколение. Эти же центры смогут работать как центр ремесла. Женщин, например, здесь можно будет обучить традиционному ремеслу с последующим размещением заказов на принципах кооперации», – пояснила инициативу министр культуры.

Аюпова напомнила, что каждый район Татарстана исторически отличался и славился своими промыслами: Пестречинский – керамикой, Кукморский – войлоком, Рыбно-Слободский – кружевом, Алексеевский – ткачеством и так далее.

В этом году курсы по обучению промыслам открылись в Балтасинском и Сабинском районах. Как еще в начале ноября сообщал «Татар-информ», в следующем учебном году на их основе Казанский техникум народных промыслов откроет филиалы (в Сабинском, Алексеевском и Балтасинском районах).

«На базе Апастовского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов республики планируем создать пилотные Семейные центры. Их финансирование возможно на грантовой основе. Для организации на их базе курсов для молодежи будет применима “Пушкинская карта”», – рассказала Ирада Аюпова.

Руслан Сафаров обратился к Раису Татарстана с просьбой расширить возрастной диапазон применения «Пушкинской карты» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Расширить возрастной диапазон «Пушкинской карты»

Председатель районного совета родителей, житель Тетюшского района республики, медработник скорой помощи Руслан Сафаров обратился к Раису Татарстана с просьбой расширить возрастной диапазон применения «Пушкинской карты». Сейчас, напомнил он, «Пушкинская карта» оформляется для молодежи в возрасте от 14 лет до 21 года. В таком случае мероприятия сферы культуры для детей младшего возраста по-прежнему остаются платными.

«Прошу расширить действие “Пушкинской карты“, на детей дошкольного или начиная со школьного возраста хотя бы. А также увеличить количество внешкольных занятий в клубах, организовать гастроли школьных театров между районами, развить тематику уроков “Разговоры о важном“ – адаптировать их совместно с представителями сферы культуры», – попросил Руслан Сафаров.

Всереспубликанский публицистический конкурс по краеведению

Завершая Год национальных культур и традиций, Министерство культуры Республики Татарстан объявило публицистический конкурс по краеведению. Он будет проводиться до августа следующего года, чтобы популяризовать историю родного края, развивать гражданственность и патриотизм, собрать информацию из личных, семейных, коллективных архивов. А также чтобы освежить исторические знания татарстанцев, рассказать о новых героях среди земляков.

В конкурсе будут задействованы информационное агентство «Татар-информ», медиапроект «Миллиард.Татар», журналы «Казань» и «Туган җир».

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru