Казанский техникум народных промыслов откроет филиалы в трех районах Татарстана

Казанский техникум народных художественных промыслов в 2024 году планирует открыть филиалы в районах Татарстана. Дисциплины, а вернее сказать навыки ремесел, которым в них станут обучать, будут представлять дополнительное образование для желающих освоить их. Сам техникум народных художественных промыслов, отметим, находится в ведомстве Министерства культуры Татарстана.

«В филиале Сабинского района обучение планируется проводить по направлениям “Дизайн по отраслям”, “Керамика”, “Декоративно-прикладное искусство”, в филиале Алексеевского района – по направлению «Ткачество». Филиал Балтасинского района будет предоставлять возможность освоить “Лозоплетение” и “Портняжное дело”», – подтвердили «Татар-информу» в техникуме.

В 2010 году, отметим, Кабинет Министров Республики Татарстан в своем постановлении зафиксировал 11 видов традиционных видов народных промыслов и ремесел на территории региона: ичижный (казанская узорная кожа), золотошвейный (так называемый каляпушный) промысел, ручное ткачество, ювелирный промысел, художественная обработка дерева, художественная обработка металла, гончарное и керамическое производство, кружевоплетение, ковроделие, пуховый вязальный промысел, валяльно-войлочный промысел. К настоящему времени некоторые из них относятся уже к категории исчезнувших.

О единственной в России фабрике ручного узорного ткачества в татарстанском поселке городского типа Алексеевское, напомним, «Татар-информ» рассказывал в своем недавнем репортаже.