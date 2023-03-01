«Я – Божьей милостью – певец…»: в Казани завершился оперный фестиваль имени Шаляпина

Двумя вечерами гала-концертов завершился в Казани Международный оперный фестиваль имени Шаляпина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Значимый для всей страны юбилей

Гала-концерт в двух отделениях стал самостоятельным, отчасти биографическим спектаклем по сценической судьбе Шаляпина. Для участия в нем приехала труппа Большого театра – 65 музыкантов оркестра и семь солистов, среди которых Андрей Валентий, Динара Алиева, Олег Долгов, Эльчин Азизов, Агунда Кулаева, Анна Аглатова и Михаил Казаков. Последний, напомним, указом Раиса Татарстана был удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Михаил Казаков на протяжении 20 лет исполнял партию Годунова на казанской сцене.

«Шаляпинский фестиваль – это событие, которое значимо для всей нашей страны. И когда директор вашего театра предложил Большому театру участие в этом концерте, мы ни на одну секунду не задумываясь, согласились. Скажу честно, я не ожидал, что ваш театр с такой серьёзностью отнесётся не просто к гала-концерту, а сочинит визуальный спектакль с потрясающим видео, фотографиями, атмосферой. Это очень серьезная работа, и в этом смысле театр потрясающе подготовился», - сказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Владимир Урин: «Шаляпинский фестиваль – это событие, которое значимо для всей нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также отметил, что договорённость об участии Большого театра в Шаляпинском фестивале 2023 года была достигнута примерно за год до самого юбилея Федора Шаляпина. Дирижировали гала-концертами попеременно трое повелителей дирижерских палочек – заслуженный артист России Антон Гришанин, сотрудник Большого театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев и известный казанской публике итальянец Марко Боэми. У музыкантов и артистов Большого театра плотные репетиции финала казанского фестиваля заняли две недели в его преддверии.

Шаляпин-мальчик и Шаляпин-муж

Однако главные образы и партии концертных вечеров «Я – Божией милостью – певец» достались солисту Мариинского театра, народному артисту России, лауреату Государственной премии России Владимиру Ванееву и 12-летнему Виктору Скоробродову из Москвы. И если Владимир Ванеев уже бывал на казанской сцене – в 1993 году он взял Гран-при конкурса имени Шаляпина на фестивале, то Виктор Скоробродов дебютировал в нынешних гала-концертах Шаляпинского фестиваля в столице Татарстана.

Главный образ и концертные партии вечера достались солисту Мариинского театра Владимиру Ванееву Фото: © Владимир Васиьлев / «Татар-информ»

Мальчик был приглашен на фестиваль как солист Хорового училища имени Свешникова при Академии хорового искусства имени Попова. Приехал в Казань Витя со своим педагогом Татьяной Липовенко. В свои 12 лет он уже лауреат Гран-при престижных вокальных конкурсов, стипендиат Фонда «Новые имена», имеет опыт выступлений в самом Большом театре и в лучших концертных залах Москвы и России. Юный солист мечтает стать оперным певцом и быть похожим на Федора Шаляпина, которого он и сыграл в гала-концерте поющим отроком в хоре Духосошественского храма Казани. Начинающий артист в сопровождении женского хора театра имени Мусы Джалиля исполнил «Величит душа моя Господа». Владимир Ванеев же, открыл концертный вечер в образе Шаляпина состоявшегося певца.

«Для меня этот образ совершенно необычен. Согласно режиссуре, я изображаю Шаляпина в сцене с небольшими воспоминаниями, и мне нужно петь народную песню «Дубинушка». Первое исполнение этой песни у меня было в 1974 году, а второе – вот на Шаляпинском фестивале, больше я нигде никогда это не пел», - признался народный артист России.

Виктор Скоробродов сыграл Федора Шаляпина, поющим отроком в хоре Духосошественского храма Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отечественные и зарубежные басы

Рахманинов, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Бородин, Фрунза, Чайковский, Мусоргский - первое отделение составили произведения русских композиторов в исполнении солистов из Грузии, Беларуси, Мариинского и Большого театра России, хозяина фестиваля - оперного театра Казани. Признание в любви Казани, где родился Шаляпин прозвучало на татарском языке голосом Алины Шарипжановой, исполнившей татарскую народную песню «Аллюки».

Алина Шарипжанова исполнила татарскую народную песню «Аллюки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во втором отделении прозвучали фрагменты из зарубежных опер композиторов Россини, Пуччини, Верди, Бойто, Гуно, Леонкавалло. Часть отделения буквально захватила у оперы балетная группа театра имени Мусы Джалиля. Во главе с заслуженным и прославленным артистом Татарстана Олегом Ивенко Кристина Андреева, Вагнер Карвальо и кардебалет исполнили сцену «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст». Однако завершили гала-концерт все же по-шаляпински – песней «Вдоль по Питерской» в исполнении Михаила Казакова и хором казанского театра оперы и балета, исполнившим «Славься!» из оперы «Жизнь за царя».

Завершили гала-концерт по-шаляпински Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

XLI Международный оперный фестиваль имени Шаляпина завершен. Стартовав 30 и 31 января премьерной постановкой итальянца Джузеппе Морасси «Севильский цирюльник», он представил в этом году публике ещё восемь спектаклей, в том числе впервые в истории театра оперы и балета в Казани оперу «Хованщина», привезенную благодаря Росконцерту в столицу Татарстана Мариинским театром. Кроме того в рамках расширенной юбилейной программы фестиваля в Казанской Ратуше был представлен спектакль «Два огромных человека. Шаляпин и Горький», а также состоялась серия концертов вокалистов в Большом концертном зале, цикл лекций от музыковедов и курс для начинающих критиков оперного искусства.