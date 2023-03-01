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«Я – Божьей милостью – певец…»: в Казани завершился оперный фестиваль имени Шаляпина
Двумя вечерами гала-концертов завершился в Казани Международный оперный фестиваль имени Шаляпина. В этом году он был посвящен 150-летию со дня рождения всемирно известного русского баса. Кто из артистов получил звание заслуженного Годунова Татарстана, а кто дебютировал в образе юного Федора Шаляпина – в репортаже «Татар-информа».
Значимый для всей страны юбилей
Гала-концерт в двух отделениях стал самостоятельным, отчасти биографическим спектаклем по сценической судьбе Шаляпина. Для участия в нем приехала труппа Большого театра – 65 музыкантов оркестра и семь солистов, среди которых Андрей Валентий, Динара Алиева, Олег Долгов, Эльчин Азизов, Агунда Кулаева, Анна Аглатова и Михаил Казаков. Последний, напомним, указом Раиса Татарстана был удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Михаил Казаков на протяжении 20 лет исполнял партию Годунова на казанской сцене.
«Шаляпинский фестиваль – это событие, которое значимо для всей нашей страны. И когда директор вашего театра предложил Большому театру участие в этом концерте, мы ни на одну секунду не задумываясь, согласились. Скажу честно, я не ожидал, что ваш театр с такой серьёзностью отнесётся не просто к гала-концерту, а сочинит визуальный спектакль с потрясающим видео, фотографиями, атмосферой. Это очень серьезная работа, и в этом смысле театр потрясающе подготовился», - сказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Он также отметил, что договорённость об участии Большого театра в Шаляпинском фестивале 2023 года была достигнута примерно за год до самого юбилея Федора Шаляпина. Дирижировали гала-концертами попеременно трое повелителей дирижерских палочек – заслуженный артист России Антон Гришанин, сотрудник Большого театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев и известный казанской публике итальянец Марко Боэми. У музыкантов и артистов Большого театра плотные репетиции финала казанского фестиваля заняли две недели в его преддверии.
Шаляпин-мальчик и Шаляпин-муж
Однако главные образы и партии концертных вечеров «Я – Божией милостью – певец» достались солисту Мариинского театра, народному артисту России, лауреату Государственной премии России Владимиру Ванееву и 12-летнему Виктору Скоробродову из Москвы. И если Владимир Ванеев уже бывал на казанской сцене – в 1993 году он взял Гран-при конкурса имени Шаляпина на фестивале, то Виктор Скоробродов дебютировал в нынешних гала-концертах Шаляпинского фестиваля в столице Татарстана.
Мальчик был приглашен на фестиваль как солист Хорового училища имени Свешникова при Академии хорового искусства имени Попова. Приехал в Казань Витя со своим педагогом Татьяной Липовенко. В свои 12 лет он уже лауреат Гран-при престижных вокальных конкурсов, стипендиат Фонда «Новые имена», имеет опыт выступлений в самом Большом театре и в лучших концертных залах Москвы и России. Юный солист мечтает стать оперным певцом и быть похожим на Федора Шаляпина, которого он и сыграл в гала-концерте поющим отроком в хоре Духосошественского храма Казани. Начинающий артист в сопровождении женского хора театра имени Мусы Джалиля исполнил «Величит душа моя Господа». Владимир Ванеев же, открыл концертный вечер в образе Шаляпина состоявшегося певца.
«Для меня этот образ совершенно необычен. Согласно режиссуре, я изображаю Шаляпина в сцене с небольшими воспоминаниями, и мне нужно петь народную песню «Дубинушка». Первое исполнение этой песни у меня было в 1974 году, а второе – вот на Шаляпинском фестивале, больше я нигде никогда это не пел», - признался народный артист России.
Отечественные и зарубежные басы
Рахманинов, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Бородин, Фрунза, Чайковский, Мусоргский - первое отделение составили произведения русских композиторов в исполнении солистов из Грузии, Беларуси, Мариинского и Большого театра России, хозяина фестиваля - оперного театра Казани. Признание в любви Казани, где родился Шаляпин прозвучало на татарском языке голосом Алины Шарипжановой, исполнившей татарскую народную песню «Аллюки».
Во втором отделении прозвучали фрагменты из зарубежных опер композиторов Россини, Пуччини, Верди, Бойто, Гуно, Леонкавалло. Часть отделения буквально захватила у оперы балетная группа театра имени Мусы Джалиля. Во главе с заслуженным и прославленным артистом Татарстана Олегом Ивенко Кристина Андреева, Вагнер Карвальо и кардебалет исполнили сцену «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст». Однако завершили гала-концерт все же по-шаляпински – песней «Вдоль по Питерской» в исполнении Михаила Казакова и хором казанского театра оперы и балета, исполнившим «Славься!» из оперы «Жизнь за царя».
XLI Международный оперный фестиваль имени Шаляпина завершен. Стартовав 30 и 31 января премьерной постановкой итальянца Джузеппе Морасси «Севильский цирюльник», он представил в этом году публике ещё восемь спектаклей, в том числе впервые в истории театра оперы и балета в Казани оперу «Хованщина», привезенную благодаря Росконцерту в столицу Татарстана Мариинским театром. Кроме того в рамках расширенной юбилейной программы фестиваля в Казанской Ратуше был представлен спектакль «Два огромных человека. Шаляпин и Горький», а также состоялась серия концертов вокалистов в Большом концертном зале, цикл лекций от музыковедов и курс для начинающих критиков оперного искусства.
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