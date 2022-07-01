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Спорт
1 июля 2022  15:32

Экс-полузащитник «Рубина» Кварацхелия официально стал игроком «Наполи»

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия стал игроком «Наполи». Об этом информирует официальный сайт Серии А.

Источник объявил, что 1 июля 21-летний футболист перебрался в «Наполи» из грузинского «Динамо Батуми». По информации СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а срок контракта — 5 лет.

Напомним, Кварацхелия начинал минувший сезон в составе казанского клуба. Весной «Рубин» объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Чуть позже стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо».

Ранее Хвича прокомментировал вылет казанского клуба в ФНЛ. По словам грузинского футболиста, команда быстро вернется в элитный дивизион и будет играть в еврокубках.

#фк рубин #футбол #Хвича Кварацхелия
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