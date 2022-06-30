«Они быстро вернутся»: Хвича Кварацхелия прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал вылет казанского клуба в ФНЛ. По словам грузинского футболиста, команда быстро вернется в элитный дивизион и будет играть в еврокубках.

«"Рубин" — это не тот клуб, который должен быть в ФНЛ, потому что там очень сильные игроки, и сама команда очень хорошая. Думаю, они быстро вернутся, и "Рубин" будет играть в еврокубках. Что буду вспоминать о команде и Леониде Слуцком? Только хорошее. Слуцкий – хороший тренер и человек. "Рубин" мне очень помог, там все мои друзья», – цитирует Кварацхелию «Спорт-Экспресс».

Напомним, грузинский футболист перешел в итальянский «Наполи». Контракт футболиста с клубом Серии А будет рассчитан до 2027 года с зарплатой в 1.1 млн евро в год.

Чуть позже стало известно, что «Рубин» получит проценты за переход Кварацхелии в «Наполи».