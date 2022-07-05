Хвича Кварацхелия пообещал рассказать секрет болельщикам «Рубина»

Полузащитник сборной Грузии и итальянского клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам «Рубина» на тему своего ухода из казанского клуба.

Напомним, футболист расторг контракт с командой Слуцкого на фоне ситуации на Украине.

«Хочу сказать спасибо «Рубину» и его болельщикам. Каждая игра в Казани была очень большим событием для меня. Вы сделали из меня большого человека и футболиста. Я хочу, чтобы болельщики не расстраивались, что я не сделал поста с прощанием. У меня есть секрет, который я обязательно позже скажу», – сообщил он в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Кварацхелия начинал минувший сезон в составе казанского клуба. Весной «Рубин» объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Чуть позже стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо».

Ранее Хвича прокомментировал вылет казанского клуба в Первую лигу. По словам грузинского футболиста, команда быстро вернется в элитный дивизион и будет играть в еврокубках.