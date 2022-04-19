news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
19 апреля 2022  10:53
Артур Халилуллов

Хвича Кварацхелия открыл счет голам за «Динамо» в Грузии

news_top_970_100

Полузащитник сборной Грузии и бывший игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия оформил дубль в ворота клуба «Гагры». Батумское «Динамо» разгромило (5:2) соперника в матче грузинского чемпионата.

Оба мяча Хвича Кварацхелия забил в первом тайме, это его первые голы после ухода из казанского «Рубина».

Напомним, что Кварацхелия сначала приостановил, а потом расторг контракт с казанским «Рубином» и сейчас выступает в чемпионате Грузии по футболу в команде «Динамо» из Батуми.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия прошел медосмотр в клубе итальянской Серии А - «Наполи». По данным СМИ, его переход состоится в летнее трансферное окно. Футболист подпишет с «Наполи» пятилетний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро за сезон.

#Хвича Кварацхелия #Рубин #футбол #грузия и россия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное