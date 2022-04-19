Хвича Кварацхелия открыл счет голам за «Динамо» в Грузии

Полузащитник сборной Грузии и бывший игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия оформил дубль в ворота клуба «Гагры». Батумское «Динамо» разгромило (5:2) соперника в матче грузинского чемпионата.

Оба мяча Хвича Кварацхелия забил в первом тайме, это его первые голы после ухода из казанского «Рубина».

Напомним, что Кварацхелия сначала приостановил, а потом расторг контракт с казанским «Рубином» и сейчас выступает в чемпионате Грузии по футболу в команде «Динамо» из Батуми.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия прошел медосмотр в клубе итальянской Серии А - «Наполи». По данным СМИ, его переход состоится в летнее трансферное окно. Футболист подпишет с «Наполи» пятилетний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро за сезон.