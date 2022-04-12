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Спорт
12 апреля 2022  14:39
Артур Халилуллов

Бывшая звезда «Рубина» Кварацхелия прошел медосмотр в итальянском «Наполи»

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Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия прошел медосмотр в клубе Серии А - «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Напомним, что Кварацхелия сначала приостановил, а потом расторг контракт с казанским «Рубином» и сейчас выступает в чемпионате Грузии по футболу в команде «Динамо» из Батуми.

По данным итальянских журналистов, переход Кварацхелии в «Наполи» согласован. Трансфер футболиста будет оформлен в летнее трансферное окно. Футболист в «Наполи» подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро за сезон.

#Хвича Кварацхелия #Рубин #футбол #РПЛ
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