Бывшая звезда «Рубина» Кварацхелия прошел медосмотр в итальянском «Наполи»

Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия прошел медосмотр в клубе Серии А - «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Напомним, что Кварацхелия сначала приостановил, а потом расторг контракт с казанским «Рубином» и сейчас выступает в чемпионате Грузии по футболу в команде «Динамо» из Батуми.

По данным итальянских журналистов, переход Кварацхелии в «Наполи» согласован. Трансфер футболиста будет оформлен в летнее трансферное окно. Футболист в «Наполи» подпишет пятилетний контракт с зарплатой в 1,5 млн евро за сезон.