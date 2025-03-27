«Хватит уже»: Магдеев заявил, что челнинцы не должны работать за «мизерную зарплату»

В 2024 году экономика Набережных Челнов, несмотря на сложные условия, продолжала развиваться. На 43-м заседании Городского Совета мэр Наиль Магдеев поделился своим мнением о зарплатах, бизнесе и развитии города.

«Цифры и факты — вещь упрямая. Бюджет — это лакмусовая бумага, отражающая экономическую деятельность. Все плановые назначения выполнены, а кое-где перевыполнены», – сказал Магдеев.

Он подчеркнул, что в городе произошло повышение зарплат, были выплачены дивиденды на сумму более миллиарда рублей, а также открылись новые заводы и фабрики, что свидетельствует о создании благоприятных условий для бизнеса.

Особое внимание Магдеев уделил вопросам оплаты труда.

«Гражданин, житель Набережных Челнов, за мизерную зарплату работать не должен. Хватит уже. Рабовладельческий строй закончился. Работодатели должны платить хорошие зарплаты. Не можешь платить — закрывай свой бизнес и занимайся другим делом», – резюмировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за год доходы Автограда выросли на 4,3 млрд рублей.