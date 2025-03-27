news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 27 марта 2025 13:43

«Хватит уже»: Магдеев заявил, что челнинцы не должны работать за «мизерную зарплату»

Читайте нас в
Телеграм

В 2024 году экономика Набережных Челнов, несмотря на сложные условия, продолжала развиваться. На 43-м заседании Городского Совета мэр Наиль Магдеев поделился своим мнением о зарплатах, бизнесе и развитии города.

«Цифры и факты — вещь упрямая. Бюджет — это лакмусовая бумага, отражающая экономическую деятельность. Все плановые назначения выполнены, а кое-где перевыполнены», – сказал Магдеев.

Он подчеркнул, что в городе произошло повышение зарплат, были выплачены дивиденды на сумму более миллиарда рублей, а также открылись новые заводы и фабрики, что свидетельствует о создании благоприятных условий для бизнеса.

Особое внимание Магдеев уделил вопросам оплаты труда.

«Гражданин, житель Набережных Челнов, за мизерную зарплату работать не должен. Хватит уже. Рабовладельческий строй закончился. Работодатели должны платить хорошие зарплаты. Не можешь платить — закрывай свой бизнес и занимайся другим делом», – резюмировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за год доходы Автограда выросли на 4,3 млрд рублей.

#Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

26 марта 2025
«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

26 марта 2025