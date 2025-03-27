Доходы бюджета Челнов в 2024 году увеличились на 4,3 млрд рублей

Депутаты Горсовета утвердили отчет об исполнении бюджета Набережных Челнов за 2024 год. Доходы составили 22,025 млрд рублей, расходы — 21,8 млрд рублей. В основном доходы города увеличились за счет роста поступлений по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), сообщила начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Собственные доходы бюджета составили 10,6 млрд рублей, безвозмездные поступления — 11,4 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом доходы города выросли на 4,3 млрд рублей. План по налоговым и неналоговым поступлениям перевыполнен на 141%, что дало дополнительный доход в 3,08 млрд рублей.

Наибольшая доля налоговых поступлений пришлась на НДФЛ (75%), поступления по упрощенной системе налогообложения составили 1,33 млрд рублей. Налог на имущество физлиц и земельный налог принесли в бюджет 852 млн рублей.

Неналоговые доходы достигли 1,1 млрд рублей, основную их часть (627 млн рублей) обеспечили арендные платежи за землю.

Безвозмездные поступления увеличились на 2,25 млрд рублей и достигли 11,4 млрд рублей. Основная часть — субвенции (48%) и субсидии (26%).

Расходная часть бюджета составила 21,841 млрд рублей, причем 67% ушло на выплату зарплаты, 12% — на ЖКХ и национальную политику, 7% — на коммунальные услуги, 5% — на социальные расходы.

На социально-культурную сферу выделено 14,9 млрд рублей, что на 14% больше прошлогоднего уровня. Увеличение связано с открытием новых учреждений, ростом МРОТ и повышением зарплат в бюджетной сфере.