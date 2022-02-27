Хван Ин Бом: В «Рубине» чувствую себя как дома, партнеры по команде мне как братья

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом прокомментировал свое пребывание в казанском клубе, а также рассказал о причинах неудач команды в летне-осенней части сезона.

По словам футболиста, в команде уверены, что по истечении сезона «Рубин» сумеет подняться в турнирной таблице.

«Насколько я помню, в прошлом сезоне перед зимним перерывом, мы были на 9-м или 10-м месте, но во время зимних сборов, которые также проходили в Турции, в этом же отеле, ребята выложились по максимуму, – рассказал футболист. – Я уверен, что мы можем быть выше в таблице, чем сейчас. Никто не знает, как все сложится в будущем. Я думаю, нам по силам финишировать даже выше, чем в прошлом году».

Кроме того, Ин Бом рассказал и о том, как он в данный момент чувствует себя в команде.

«Я чувствую себя здесь как дома. Мне очень комфортно в клубе с партнерами по команде, с тренерами, с персоналом. Хотя я и не говорю хорошо по-русски, все очень прекрасно ко мне относятся, поддерживают меня, и я тоже стараюсь отвечать им взаимностью. Когда я выхожу на поле, я как будто выхожу на поле со своей семьей, мои партнеры они мне как братья», – приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом пропустит рестарт сезона из-за перелома большого пальца. Свою первую игру после зимней паузы «Рубин» сыграет 28 февраля в гостях против питерского «Зенита» на стадионе «Газпром-Арена». Начало встречи — в 19.00.