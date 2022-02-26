Полузащитник «Рубина» Ин Бом получил травму и выбыл на длительный срок

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом пропустит рестарт сезона из-за перелома большого пальца. Об этом в интервью пресс-службе клуба рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

По словам наставника казанцев, корейский полузащитник выбыл на довольно длительный срок.

«В игре с «Динамо» после подачи с углового пошел, выбив в центральную зону, Захарян наносил удар, Ин Бом пытался его заблокировать. Получился удар подошвой бутсы по большому пальцу, и у него многоскольчатый перелом большого пальца на ноге», — пояснил специалист.

«Пока он (перелом — прим. Т-и) не заживет, к сожалению, Ин Бом не сможет появиться на поле. Очень неприятно, одного из ключевых игроков мы потеряли на довольно длительный срок», — констатировал Слуцкий.

Свою первую игру после зимней паузы «Рубин» сыграет 28 февраля в гостях против питерского «Зенита» на стадионе «Газпром-Арена». Начало встречи — в 19.00.