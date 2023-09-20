Хузин о послании Раиса РТ: «Рустам Минниханов поставил конкретные задачи»

Глава Муслюмовского муниципального района Альберт Хузин принял участие в ежегодном послании Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету. Об этом руководитель муниципального образования рассказал в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что 2024-й в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития, и подчеркнул, что Рустам Минниханов обозначил конкретные цели на ближайший период.

«Рустам Нургалиевич поставил конкретные задачи и цели на предстоящий период», — отметил Альберт Хузин.

Подробно о послании руководителя республики парламенту читайте в материале «Победа будет за нами!»: какие поручения дал Рустам Минниханов в послании Госсовету.