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Хузин о послании Раиса РТ: «Рустам Минниханов поставил конкретные задачи»
Глава Муслюмовского муниципального района Альберт Хузин принял участие в ежегодном послании Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету. Об этом руководитель муниципального образования рассказал в своем телеграм-канале.
Он обратил внимание, что 2024-й в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития, и подчеркнул, что Рустам Минниханов обозначил конкретные цели на ближайший период.
«Рустам Нургалиевич поставил конкретные задачи и цели на предстоящий период», — отметил Альберт Хузин.
Подробно о послании руководителя республики парламенту читайте в материале «Победа будет за нами!»: какие поручения дал Рустам Минниханов в послании Госсовету.
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