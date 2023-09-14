Хуснуллин заявил о запуске движения по левой части Крымского моста

С опережением сроков открыто движение по левой, более пострадавшей от украинского теракта части Крымского моста. О восстановлении участка рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у Президента [России Владимира Путина] докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — заявил он.

Хуснуллин поблагодарил строителей, задействованных в восстановительных работах. Он отметил, что столь быстро и качественно проведенную работу можно считать настоящим подвигом.

Чтобы открыть движение к сроку работы на участке велись в круглосуточном режиме. Они стартовали в тот же день, когда произошло ЧП. Для получения доступа к поврежденному участку потребовалось возвести временный рабочий мост.

«Конечно, это один из этапов. Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября», — объявил вице-премьер.

Крымский мост был поврежден 17 июля в результате атаки двух морских дронов. В результате этого удара погибли два человека. С тех пор украинская сторона еще несколько раз пыталась атаковать мост с помощью надводных дронов.

Фото: телеграм-канал вице-премьера России Марата Хуснуллина