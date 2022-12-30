Хуснуллин заявил, что Татарстан полностью исполнил решения по дострою проблемных объектов

В 2022-м году только семь регионов России полностью исполнили решения наблюдательного совета Фонда развития территорий по дострою проблемных объектов. В их числе – Татарстан, заявил вице-премьер, председатель набсовета Марат Хуснуллин. Также решения исполнили Орловская, Кемеровская, Рязанская, Тульская, Свердловская области и Забайкальский край, сообщил он.

С 2019 года в этих семи регионах удалось защитить права дольщиков 49 долгостроев – ключи от квартир получили 4,1 тысячи граждан, отметил Хуснуллин. Еще порядка тысячи человек получили денежные возмещения на общую сумму 2,17 млрд рублей.

«В общей сложности в регионах, полностью реализовавших механизмы Фонда развития территорий, площадь достроенных домов превышает 265 тыс. кв. м. Из них только в этом году в эксплуатацию введены 12 объектов, а 1279 дольщиков стали счастливыми новоселами», – добавил вице-премьер.

В уходящем году благодаря решениям наблюдательного совета ФРТ регфондами Татарстана, Забайкальского края, Орловской и Рязанской областей введено в эксплуатацию по одному объекту.

В предстоящем году Татарстану и другим субъектам предстоит завершить работу по защите прав граждан – участников долевого строительства в рамках мероприятий своих «дорожных карт», сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Напомним, реализация всех решений наблюдательного совета по восстановлению прав обманутых дольщиков в Татарстане завершилась в октябре. В достроенных фондом и региональными фондами проблемных объектах квартиры смогут получить свыше 2,4 тыс. дольщиков, еще 4 тыс. дольщиков получили денежные возмещения на сумму 14,6 млрд рублей.