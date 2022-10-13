Фонд развития территорий: В Татарстане восстановлены права всех обманутых дольщиков

В двух регионах, Республике Татарстан и Кемеровской области, с вводом жилых домов полностью завершилась реализация всех решений наблюдательного совета по восстановлению прав обманутых дольщиков. Об этом рассказал главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, сообщает пресс-служба Правительства России.

Кроме того, в завершившемся III квартале этого года региональные фонды еще двух субъектов Федерации, Республики Бурятия и Тульской области, ввели свои объекты с опережением графика, добавил докладчик.

Председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, говоря об итогах работы по восстановлению прав дольщиков в III квартале, отметил, что общими усилиями фонду и властям регионов с 1 июля по 30 сентября удалось восстановить в правах еще 10 тыс. человек.

«Эти люди, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получили квартиры либо денежные возмещения», — уточнил вице-премьер.

Совокупный объем предназначенного для обманутых дольщиков жилья, строительство которого завершилось с применением федеральных механизмов в III квартале, превышает 117 тыс. кв. метров. В достроенных фондом и региональными фондами проблемных объектах квартиры смогут получить свыше 2,4 тыс. дольщиков.

Помимо этого, еще 4 тыс. дольщиков в июле — сентябре получили денежные возмещения от Фонда развития территорий. Общая сумма выплат равняется 14,6 млрд рублей.

В общей сложности 2019 года по настоящее время Фонд развития территорий и регионы России в рамках дорожных карт восстановили права 143,3 тыс. граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.