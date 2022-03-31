Хуснуллин заявил, что рост цен на ключевые стройматериалы в России удалось остановить

На сегодняшний день рост цен на ключевые товары на рынке стройматериалов приостановлен и его возобновления не ожидается, заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Вице-премьер отметил, что многие из важнейших материалов были привязаны к биржевой цене, а на стройках работала импортная техника, что влияло на увеличение их стоимости под влиянием инфляции.

«У нас часть техники, например импортной, работает на стройке, и поэтому мы увидели, что инфляция стала разгоняться и давить на цены. Так как наши материалы, особенно металл, кабель, были привязаны к биржевой цене. Поэтому, конечно, у нас этот рост происходил и был очень сильный», – объяснил Хуснуллин.

После проверки, проведенной Минстроем РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой по фактам завышения цен на некоторые строительные товары, стоимость ключевых материалов была отвязана от валютной составляющей и биржевых цен.

«И сейчас мы видим, что стоимость тех стройматериалов, которые не привязаны к валютной составляющей, они будут стабилизироваться и где-то падать», – подчеркнул он.

Правительство России ранее рассмотрело новый пакет мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, в который также входят предложения по поддержке строительной отрасли.