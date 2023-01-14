Хуснуллин: Завершена установка второго пролета на левой авточасти Крымского моста

По левой стороне автомобильной части Крымского моста завершена надвижка второго пролета, через несколько дней он займет проектное положение. Об этом сообщил курирующий восстановление объекта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

При этом чиновник отметил, что «надвижка первого пролета была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста». Таким образом, закончена почти половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны.

«В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам», — уточнил дальнейшие перспективы ремонта сооружения Хуснуллин.

Диверсия на Крымском мосту была совершена 8 октября 2022 года. По данным ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы.