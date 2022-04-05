Хуснуллин: Застройщики смогут оперативно вносить изменения в проектную документацию

Застройщики смогут оперативно вносить изменения в проектную документацию. Речь идет в том числе и о случаях замены строительных ресурсов из-за импортозамещения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает РБК.

«Если из-за замены ресурсов стоимость строительства увеличивается, госэкспертиза для застройщиков будет проводиться бесплатно и в сокращенный период до 14 дней», — пояснил заместитель Председателя Правительства.

Если же замена ресурсов приведет к тому, что стоимость строительства увеличится, госэкспертизу для застройщиков проведут бесплатно и в сокращенный период до 14 дней, уточнил Хуснуллин.

Повторное прохождение экспертизы при этом не потребуется, если стоимость строительных работ увеличится не более чем на 30% и не превысит 100 млн рублей.

Эти решения представляют собой часть антикризисных мер по поддержке строительного комплекса. Они призваны снизить административную нагрузку и не допустить приостановку строительства, заключил вице-премьер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство страны продлит разрешения на строительные проекты до 2023 года.