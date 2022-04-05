Кабмин продлит разрешения на строительные проекты до 2023 года

До 2023 года будут продлены сроки действия разрешений на строительство, чтобы сэкономить время на прохождение административных процедур, сообщает Правительство России в своем Telegram.

Отмечается, что эта мера поможет застройщикам завершить начатые проекты и инициировать новые.

Сроки действующих разрешений на строительство истекают 1 августа 2022 года. Они будут автоматически продлены еще на год. Также на 12 месяцев увеличивается и срок действия градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

Кроме того, оформление решения органа власти о подготовке проекта планировки территории отменена, а срок согласования строительных проектов сокращен с 15 до 10 рабочих дней.

Для получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию застройщикам больше не понадобится предоставлять органам строительного надзора ГПЗУ и некоторые другие документы, подчеркнул Кабмин.

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