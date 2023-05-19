Хуснуллин зачитал приветствие от Путина участникам пленарного заседания на KazanForum

Вице-премьер России Марат Хуснуллин открыл пленарное заседание XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Он приветствовал участников на арабском и татарском языках, а затем на русском языке зачитал обращение Президента России Владимира Путина.

Глава государства напомнил, что Казань уже в 14-й раз радушно встречает гостей, в очередной раз подтверждая свой статус авторитетной и востребованной площадки для проведения масштабных и представительных мероприятий.

Путин подчеркнул, что Россию с мусульманскими государствами связывают традиционно тесные, доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества.

«Они строятся на основе партнерства, уважения суверенитета и цивилизационного своеобразия друг друга. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право», — отметил Путин.

Пленарное заседание в данный момент проходит в концертном зале имени Ильгама Шакирова. Здесь планируется подвести итоги работы форума, главы государств России и ОИС выступят с официальными обращениями. Также будут определены планы и перспективы развития взаимовыгодных отношений РФ и ОИС.

Сегодня на полях форума проходит подписание ряда соглашений, круглые столы, дискуссии. Подробнее о программе второго дня форума читайте в статье «Исламские инвестиции, арабские сказки, русская «Анюта»: чем удивит второй день KazanForum».