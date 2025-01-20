Хуснуллин: За год в России благоустроили 8 тыс. общественных территорий

Все целевые показатели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были достигнуты. Всего в России по итогам 2024 года благоустроено около 8 тыс. общественных территорий. Об этом на оперативном совещании рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Начиная с 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в населенных пунктах по всей стране создавались современные и качественные общественные пространства, напомнил вице-премьер.

Теперь на смену старому нацпроекту пришел новый — «Инфраструктура для жизни», в рамках которого программа благоустройства будет продолжена. Предполагается благоустроить 30 тыс. общественных территорий и реализовать более 1,6 тыс. проектов победителей всероссийского конкурса.

По словам Хуснуллина, Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства является крайне востребованным инструментом. В 2024 году в нем приняли участие свыше 17 млн жителей 1,5 тыс. муниципалитетов. Впервые в голосовании участвовали жители новых регионов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области).

В общей сложности за все время проведения всероссийского голосования благоустроено свыше 6 тыс. территорий, еще примерно 3 тыс. находятся в работе.

Особое внимание уделяется Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится с 2018 года. Отобрано более 1,3 тыс. победителей из 84 регионов, 213 проектов были завершены в 2024 году.

Все мероприятия продолжаются в рамках нового нацпроекта. На благоустройство населенных пунктов до 2030 года планируется выделить 360 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил в лице вице-премьера Марата Хуснуллина всех организаторов конкурса и добавил, что лично общается с его участниками, с выпускниками школы «Архитекторы.pф», с институтом развития «ДОМ.PФ» и коллегами, которые ведут эту программу. Он констатировал, что первый этап программы закончился, но впереди ждет второй этап.

«Надо продолжать системную работу по благоустройству наших городов, населенных пунктов, менять их облик, делать их более современными и комфортными для жителей. Теперь это будет в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни", целевые показатели его на ближайшие шесть лет, я знаю, что еще более амбициозные», — сказал Премьер.

В Татарстане за 2024 год были разбиты 64 парка, стоимость работ составила 2,3 млрд рублей. До этого, с 2015 по 2023 год, в республике создали 435 парков почти за 21 млрд рублей.