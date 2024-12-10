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С 2015 года на парки в Татарстане выделили почти 21 млрд рублей
На программу по развитию общественных пространств в Татарстане выделили почти 21 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
«В 2024 году возведены 64 парка на общую сумму 2,3 млрд рублей. За 2015-2023 годы мы 435 парков по республике построили. Это серьезная внушительная сумма», – сказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.
Одним из крупных объектов, которые назвал министр, стал детский парк «Елмай» на берегу Казанки в столице РТ. Общественное пространство занимает площадь в почти 3,5 гектара и поделено на пять тематических зон, среди которых — «Пункт наблюдения», «Водная детская станция», «Волны», «Раскопки», «Погружение и течение». Главным вдохновителем дизайна стала река Казанка. Даже пешеходные дорожки выполнены в форме ее изгибов.
Парк «Елмай» открыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсуром Метшиным в День города и республики.
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