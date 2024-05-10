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Хуснуллин высказался о возможном повышении ставки по семейной ипотеке
Правительство России не обсуждает вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12%. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности вице-премьера России Марат Хуснуллин.
«Нет, не обсуждается. Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях», — ответил он на вопрос агентства.
По мнению Хуснуллина, ипотека для семей с детьми на новостройки, вторичное жилье и частные дома и в дальнейшем должна выдаваться под 6%.
В конце апреля, напомним, «Известия» сообщали, что с июля 2024 года ставка по семейной ипотеке может увеличиться для семей с детьми в возрасте от шести лет.
Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина программа семейной ипотеки продолжит действовать до 2030 года.
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