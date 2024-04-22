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Ставку по семейной ипотеке в России могут удвоить для семей с детьми от 6 лет
С 1 июля в России может до 12% повыситься ставка по семейной ипотеке для семей с детьми в возрасте от 6 лет. Сейчас вопрос находится на обсуждении, сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к Минфину источники.
К этому сроку в стране завершится действие семейной и льготной ипотеки на новостройки. Первая выдается по ставке 6%, вторая — 8%. Ранее в Минфине и Минстрое уже предупреждали, что после июля программы ожидает трансформация.
Один из вариантов, связанных с семейной ипотекой, заключается в повышении ставки до 12% для семей с детьми в возрасте от 6 лет. В Минфине на вопрос издания ответили, что эта мера пока находится на рассмотрении — окончательное решение по ней не принято.
«Говорить о конкретных параметрах адресности до формирования консолидированной позиции и приятия итоговых решений преждевременно», — прокомментировали возможное нововведение в Минстрое.
По мнению главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, 12%-ю ставку можно ввести в регионах с высокими доходами, подобных Москве и Московстой области. При этом даже для них ввести такую меру можно только при смягчении денежно-кредитной политики и снижении ставки. «При этом для регионов с низким уровнем заработных плат желательно установить более льготные условия сразу», — уверен депутат.
Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина программа семейной ипотеки продолжит действовать до 2030 года.
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