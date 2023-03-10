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Хуснуллин возглавил российскую часть межправкомиссии по сотрудничеству с Таджикистаном
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возглавил российскую часть межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Таджикистаном. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
«По решению Михаила Мишустина возглавил российскую часть межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Таджикистаном. Это наш партнер, с которым будем наращивать взаимодействие», – отмечается в сообщении.
Напомним, что на прошлой неделе делегация России побывала в республике, где приняла участие в ряде переговоров. В состав делегации, возглавляемой Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вошел также Раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее о визите руководителя РТ в Таджикистан можно узнать в материале «Татар-информа».
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