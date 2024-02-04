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Хуснуллин: В России продлят программу «Семейная ипотека»
Программа «Семейная ипотека» будет продлена. Об этом и других планах в этой сфере на выставке-форуме «Россия» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — цитирует его выступление на пленарной сессии тематического дня «Инфраструктура и среда жизни» ТАСС.
Помимо этого, отметил зампред Правительства, запланирована поддержка выдачи ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах.
Ранее Президент России Владимир Путин предложил обдумать вариант с вводом льготной ипотеки в ряде городов, которые остро нуждаются в кадрах и привлекают их из других мест.
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