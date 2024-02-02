Путин предложил обдумать ввод льготной ипотеки в городах, нуждающихся в кадрах

Президент России Владимир Путин полагает, что льготную ипотеку можно ввести в городах в европейской части России, на Урале и в Сибири, которые нуждаются в кадрах и привлекают их из других мест. Об этом он заявил а встрече с участниками форума «Всё для Победы».

Глава государства напомнил, что льготная ставка по-прежнему действует для молодых семей с детьми. Кроме того, в стране начали выдавать материнский капитал на первого ребенка и предоставлять семьям целый набор льгот.

Также льготная ипотека действует на Дальнем Востоке и в Артике, чтобы привлечь людей в эти регионы.

«У нас 150 миллионов почти что, а за Уралом 12 миллионов. Чтобы привлечь туда людей, чтобы люди там осваивались, жили там, корни пускали, нужно для них предлагать особые условия. В этом смысл», — заявил Владимир Путин.

По этой же причине, считает он, льготную ипотеку стоит распространить на города в европейской части, на Урале и в Сибири. Таким образом, люди, переехавшие в эти населенные пункты, смогут приобрести жилье по льготным условиям.

Отдельно Президент остановился на еще одной льготе для работников — компенсации расходов на арендное жилье. По его словам, средства уже выделены для оборонно-промышленного комплекса, а мера поддержки, как ожидается, затронет порядка 38 тысяч человек.

«Мы начали это делать уже. В 2024 году уже выделены соответствующие деньги из федерального бюджета на приобретение или точнее предоставление арендного жилья и на субсидирование расходов на оплату этого жилья. Мы 1,5 миллиарда выделили на эти цели для системы ОПК и рассчитываем, что это коснется так или иначе 38 тысяч человек», — заключил Путин.