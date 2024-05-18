Хуснуллин: В это сложное время особенно важно укреплять общение между нациями и религиями

Сегодня, в дни суровых испытаний, особенно важно укреплять межнациональное и межрелигиозное общение, чтобы сохранить культурное многообразие, традиционные ценности и сплоченность народов России. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который принял участие в пленарном заседании XIV форума «Национальная самобытность и религия».

«Сегодня в Казани уже в 14-й раз проходит Всероссийский форум татарских религиозных деятелей „Национальная самобытность и религия“. Название мероприятия говорит само за себя: в это непростое время суровых испытаний особенно важно укреплять межнациональное общение и межрелигиозный диалог, чтобы сохранить культурное многообразие, традиционные ценности и сплочённость народов нашей большой страны», — сказал зампред Правительства.

Он поблагодарил представителей мусульманского духовенства, приехавших в Казань из разных регионов России, а также руководство республики за объединение усилий, способствующие устойчивому развитию российской государственности.

В этом году Всероссийский форум религиозных деятелей проходит в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Форум религиозных деятелей завершится участием делегатов в ежегодном мусульманском сходе «Изге Болгар җыены».

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина