Хуснуллин: Форум религиозных деятелей укрепляет сотрудничество с исламскими странами

Фото: © Энже Габдуллина/«Татар-информ»

На пленарном заседании XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Международном выставочном центре «Казань Экспо» заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о важности мероприятия в деле укрепления связей с исламскими странами.

«Форум в течение многих лет объединяет представителей мусульманского духовенства из разных регионов. Мы сегодня встречаемся в такое время, когда мусульманский мир переживает тяжелые испытания, в том числе обострена ситуация на Ближнем Востоке, когда теряются и нарушаются закрепленные в Коране нравственные нормы. Это приводит к распространению нацизма и разделению народов», — сказал Марат Хуснуллин.

Он также отметил вклад мусульман в российское общество.

«[Президент России] Владимир Путин многократно отмечал неоценимый вклад мусульман в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога. Наши религиозные деятели воспитывают в подрастающем поколении нравственные качества, любовь в Родине. В то же время религия ислам помогает приехавшим из разных стран мусульманам социализироваться в российском обществе», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В этом году Всероссийский форум религиозных деятелей проходит в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Форум религиозных деятелей завершится участием делегатов в ежегодном мусульманском сходе «Изге Болгар җыены». Марат Хуснуллин отметил важность этих мер.

«Все эти мероприятия играют большую роль в укреплении мира и согласия, сохранении культурного и духовного наследия нашей страны. Благодарю всех за активную религиозную деятельность. Желаю вам успешной работы, благополучия в жизни», — сказал он.