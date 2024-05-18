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Хуснуллин: Форум религиозных деятелей укрепляет сотрудничество с исламскими странами
На пленарном заседании XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в Международном выставочном центре «Казань Экспо» заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о важности мероприятия в деле укрепления связей с исламскими странами.
«Форум в течение многих лет объединяет представителей мусульманского духовенства из разных регионов. Мы сегодня встречаемся в такое время, когда мусульманский мир переживает тяжелые испытания, в том числе обострена ситуация на Ближнем Востоке, когда теряются и нарушаются закрепленные в Коране нравственные нормы. Это приводит к распространению нацизма и разделению народов», — сказал Марат Хуснуллин.
Он также отметил вклад мусульман в российское общество.
«[Президент России] Владимир Путин многократно отмечал неоценимый вклад мусульман в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога. Наши религиозные деятели воспитывают в подрастающем поколении нравственные качества, любовь в Родине. В то же время религия ислам помогает приехавшим из разных стран мусульманам социализироваться в российском обществе», — подчеркнул Марат Хуснуллин.
В этом году Всероссийский форум религиозных деятелей проходит в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Форум религиозных деятелей завершится участием делегатов в ежегодном мусульманском сходе «Изге Болгар җыены». Марат Хуснуллин отметил важность этих мер.
«Все эти мероприятия играют большую роль в укреплении мира и согласия, сохранении культурного и духовного наследия нашей страны. Благодарю всех за активную религиозную деятельность. Желаю вам успешной работы, благополучия в жизни», — сказал он.
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