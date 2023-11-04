Хуснуллин: Уровень доступности жилья в России неплохой по сравнению с другими странами

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

Сегодняшний уровень доступности жилья в России неплохой по сравнению с другими странами. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сказал на международном форуме-выставке «Россия», передает ТАСС.

Он привел в пример коэффициент доступности жилья в разных городах мира: если в России он составляет 4,2 года, в Гонконге он достигает 18,8 года, в Сингапуре — 5,3 года, в Лондоне и Нью-Йорке — около 10 лет.

«Доступность пока неплохая, соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое», — сказал вице-премьер.

Он пояснил, что в стране вводится большой объем нового жилья потому, что у людей есть возможность покупать, при этом добавив, что она «не самая легкая».

«Наша задача — строить как можно больше, потому что когда будет больше предложение, то цены не будут расти», — подчеркнул Хуснуллин.

Сегодня на ВДНХ стартовала Международная выставка-форум «Россия», на которой начал работу стенд-киберсфера Татарстана. Ранее Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего».