Правительство выделило почти 82 млрд рублей на строительство трассы М12

Правительство направит более 127 млрд рублей на строительство крупных автомагистралей, из которых 81,6 млрд — на строительство трассы М12 Москва — Казань, 20 млрд — на М4 «Дон». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Большая часть средств пойдет на строительство трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Новая магистраль обеспечит скоростное автосообщение между территориями пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. По этой дороге путь от Москвы до Казани займет всего 6,5 часа. Сейчас время в пути по маршруту составляет более 12 часов из-за многочисленных пересечений, светофоров и большой загруженности действующей федеральной трассы», — говорится в сообщении Кабмина.

Строительство магистрали планируется завершить в 2024 году, и выделенные средства позволят повысить ее техническую готовность до более 30%.

На 20 млрд рублей запланировано строительство двух дополнительных скоростных участков дороги М4 «Дон», которая свяжет Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск. Выделенные средства позволят возвести дальний западный обход Краснодара, а также обход Аксая (Ростовская область).

Планируется, что введение новых участков позволит разгрузить транспортные потоки, повысить скорость движения по маршруту Москва — Краснодарский край, а значит уменьшить время в пути к Черноморскому побережью России.