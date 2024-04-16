Хуснуллин: Товарооборот России с исламскими странами вырос на 37%

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Товарооборот России и стран исламского мира на сегодняшний день составляет 156 млрд долларов. С прошлого года он увеличился на 37%. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Россия видит мусульманские страны надежными партнерами. На сегодняшний день товарооборот РФ со странами исламского мира увеличился на 37% и составляет 156 млрд долларов», — сказал он на заседании оргкомитета по подготовке к Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Прошлый форум прошел на высоком уровне. Благодарю руководство Татарстана и Рустама Минниханова. Уверен, что и в этом году все мероприятия также пройдут на очень высоком уровне», — подчеркнул Хуснуллин.

Участие в заседании оргкомитета в Москве приняли 35 человек, включая Раиса Татарстана Рустама Минниханова и полномочного представителя Татарстана в РФ Равиля Ахметшина.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани 14-19 мая. Как рассказал Минниханов, в событии ожидается участие более 16 тыс. человек.