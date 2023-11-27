«Автодор»: Работы на восьмом этапе трассы М12 в Татарстане близятся к завершению

Готовность восьмого этапа скоростной трассы М12 «Восток» в Татарстане достигла 95%. Завершаются работы на основном ходу дороги и строительство искусственных сооружений, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Выполняется монтаж опор электроосвещения, барьерного ограждения, шумозащитных экранов, рамок автоматизированной системы управления дорожным движением. К скорому открытию готовятся площадки отдыха для водителей и многофункциональные зоны дорожного сервиса», — отметили в компании.

На мосту через Волгу уже полностью уложен асфальт и завершается монтаж барьерного ограждения, электроосвещения. Мост протяженностью 3362 метра соединит Лаишевский и Верхнеуслонский районы Татарстана.

На восьмом этапе автомагистрали в круглосуточном режиме работают более 4,1 тыс. человек, задействованы 916 единиц техники.

Движение по всей автодороге от Москвы до Казани запустят уже в декабре. В сентябре с опережением срока был открыт участок до Арзамаса, а в ноябре — отрезок длиной 154 километра в Чувашии и Татарстане.

Ранее готовность восьмого участка М12 оценил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, о чем сообщал «Татар-информ».

Трасса М12 «Восток» строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.