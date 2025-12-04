Хуснуллин: Татарстан лидирует по выполнению нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вошел в число регионов – лидеров по выполнению ключевых показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после посвященного этому нацпроекту заседания оперативного штаба с участием глав регионов.

«Наилучшие результаты по ключевым показателям на сегодняшний день у Республики Татарстан, Саратовской, Нижегородской, Омской областей, Пермского края и Чеченской Республики», – отметил заместитель Председателя Правительства России.

По оценке Хуснуллина, практически все регионы показывают высокие темпы обновления дорог. «Укладка асфальта в целом по стране сейчас составляет почти 99%. А 57 регионов полностью завершили эту работу», – пояснил он.

Вице-премьер выразил уверенность, что «такой же настрой нужно сохранить по всем направлениям». Он поручил руководителям субъектов Федерации «усилить контроль над сроками сдачи многоквартирных домов, а также держать во внимании индивидуальное жилищное строительство».

Кроме того, на заседании штаба продолжилось рассмотрение заявок по казначейским инфраструктурным кредитам. Было одобрено выделение Еврейской автономной области 376,3 млн рублей в рамках лимитов для Дальневосточного федерального округа – на реконструкцию двух участков тепловой сети в Биробиджане.

Комиссию Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.