В Татарстане к середине ноября построили 41% запланированного коммерческого жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане к 14 ноября возведен 41% от запланированного на 2025 год объема коммерческого жилья. Об этом рассказал министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик уточнил, что застройщики сдали 88 домов общей площадью более 695 тыс. кв. метров. Всего они должны были возвести 144 дома площадью свыше 1 млн 682 тыс. кв. метров. Двумя неделями ранее было завершено строительство 83 домов площадью более 656 тыс. кв. метров.

В целом же годовая программа по строительству жилья в Татарстане, согласно данным министра, к данному моменту выполнена на 96%: введено 3 млн 144 тыс. кв. метров (из запланированных 3 млн 260 тыс. кв. метров – прим. Т-и).

Годовые обязательства по программе социальной ипотеки выполнены на 93%. Из 35 домов, предусмотренных планом, сданы 20 суммарной площадью свыше 150 тыс. кв. метров, отметил Айзатуллин.

Наибольшее выполнение плана фиксируется по линии индивидуального жилищного строительства. Сдано 17 024 индивидуальных дома площадью более 2 млн 298 тыс. кв. метров. Таким образом, изначальный план перевыполнен более чем в полтора раза.

Глава Минстроя РТ отдельно остановился на выполнении в республике программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

На 443 жилых помещений для детей-сирот из 450 заключены пять государственных контрактов. По оставшимся семи квартирам Минземимущество РТ готовит шестой государственный контракт.

«Из уже заключенных контрактов 175 помещений расположены в семи домах, не введенных в эксплуатацию. Из них по двум объектам в городе Зеленодольске на 84 помещения выданы заключения о соответствии. Пять домов в пяти муниципалитетах, включающих <…> 91 помещение, находятся в завершающей стадии строительства», – добавил Айзатуллин.

Из 69 молодых семей средства субсидий использовали 66. Как и две недели назад, три семьи еще подбирают наиболее подходящие для них квартиры.

Категория многодетных семей, имеющих пять и более детей, в этом году включает 27 получателей. Девятнадцать из них реализовали свои сертификаты – суммарно на 1724 кв. метра жилья. Госжилфонд РТ подбирает жилые помещения для оставшихся восьми обладателей сертификатов.