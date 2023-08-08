Хуснуллин: Строительство трассы М12 от Москвы до Казани почти завершилось

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Строительство трассы М12 Москва – Казань почти завершилось, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по развитию строительной отрасли, которое сегодня провел Президент Владимир Путин.

Хуснуллин напомнил, что сегодня стало известно о завершении строительства моста через Волгу – это событие он назвал «очень знаковым».

«То есть у нас теперь вся трасса от Москвы до Казани соединена. Осталось только асфальт положить. И мы 20 декабря, как обещали, достроим всю трассу. 5 сентября готовы пустить дорогу до Арзамаса», – поделился планами вице-премьер (цитата по ТАСС).

Автомагистраль М12 планируется продлить до Екатеринбурга к 2024 году, а еще через – до Тюмени, напомнил Хуснуллин.

В открытии моста он сегодня принимал участие в формате ВКС вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, который лично приехал на объект. Мост достроили на месяц раньше, чем планировалось. Вице-премьер убежден, что он сыграет важную роль в развитии инфраструктуры всего правого берега Волги около Казани.