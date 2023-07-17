Хуснуллин сообщил, как будет организовано автомобильное сообщение с Крымом после теракта

Марат Хуснуллин Фото: © t.me/government_rus

Вопросы автомобильного сообщения с Крымом после сегодняшнего теракта поднял на заседании правкомиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста вице-премьер Марат Хуснуллин. Мероприятие провели по поручению президента РФ Владимира Путина.

В ходе заседания Хуснуллин поручил сотрудникам Минтранспорта РФ организовать информирование водителей об альтернативных маршрутах.

«Понимание, что делать, есть, опыт у нас уже есть, службы все работают на местах. Договорились по альтернативному маршруту, он у нас на сегодняшний день отработан, будем оперативно пропускать через пункты пропуска все машины практически без проверки документов, для того чтобы не создавать пробок. Паромная переправа в ближайшее время возобновит работу», – отметил Хуснуллин, подводя итоги совещания.

Также вице-премьер рассказал, что сейчас на мосту проводится анализ повреждений автомобильной части, который в ближайшее время позволит уточнить характер и степень повреждений.

«На мост уже прибывают дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ. По одному из путей железнодорожной части моста уже запущено движение, ведется работа по пропуску поездов, которые были задержаны ранее», – отметил Хуснуллин.

Напомним, очередная «пиар-акция» киевского режима стоила жизни двум россиянам – они погибли в результате удара по Крымскому мосту. Что известно о трансформации ЧП в террористический акт на данный момент, какие могут быть последствия и как будет решаться вопрос по зерновой сделке – в материале «Татар-информа».