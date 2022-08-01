Хуснуллин: Скорость на трассе Москва – Казань разгонят до 150 км/ч

Разрешенную скорость на отдельных участках строящейся трассы М-12 Москва — Казань могут установить на отметке 150 км/ч, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150 км/ч. Пока мы базово делаем 120–140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч», — пояснил он в интервью РБК.

Предполагается, что от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часа. Полностью движение по М-12 планируется запустить к 2024 году. До конца 2022 года досрочно могут ввести в эксплуатацию 95 км трассы – дорогу от центральной кольцевой дороги до города Владимира с транспортным обходом.

«Если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны — 830 км за 2,5 года», – добавил Хуснуллин.

Сейчас максимальная разрешенная скорость движения по магистралям в России составляет 130 км/ч. В конце июня начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников предложил разогнать скоростной режим на отдельных участках российских дорог до 150 км/ч.