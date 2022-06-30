Глава ГИБДД: Надо разогнать дороги до 150 км/ч

Скоростной режим на отдельных участках российских дорог необходимо увеличить, заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. По его мнению, это позволяет сделать высокое качество дорог, которые зачастую «лучше, чем любые европейские», передает «Интерфакс».

«Конечно надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», – сказал Черников.

Он напомнил, что по инициативе скорость на автострадах повысили со 110 км/ч до 130 км/ч. При этом, по словам Черникова, аварийность на данных участках дорог не выросла, зато увеличилась пропускная способность и ушла «агрессия водителей».