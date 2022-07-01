Хуснуллин рассказал об ударных темпах строительства трассы М12 Москва – Казань

Строительство трассы М12 Москва – Казань ведется ударными темпами, работы идут на всей протяженности дороги, сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, строители уже успешно протестировали наружное освещение на развязке М-12 с М-7 во Владимирской области, а на 85-м км почти завершили прокладку еще одного путепровода. Через реку Клязьму ведется надвижка моста.

«Активные работы идут на всей протяженности дороги. Такой ударный темп позволит уже в этом году переключить часть трафика с Южного обхода Владимира и разгрузить дорожную сеть Владимирской области в целом», – написал вице-премьер в своем телеграм-канале.

Сегодня стало известно, что на строительство трассы из федерального бюджета выделили еще 28 млрд рублей, чтобы нарастить темпы работ и досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков дороги в разных регионах.