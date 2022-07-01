На строительство трассы М12 Москва – Казань выделили еще 28 млрд рублей

Из федерального бюджета выделили еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, говорится в сообщении Правительства РФ.

Предполагается, что дополнительные средства также помогут создать задел, позволяющий быстрее реализовать проект в 2023 году.

Трасса М12 является частью проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай». Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской, Челябинской областями, а также Татарстаном и Чувашией. Кроме того, трасса позволит проехать без единого светофора больше 2 тыс. км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга.

При этом планируется, что участок трассы в Московской и Владимирской областях протяженностью 49 км заработает в тестовом режиме уже в конце этого года.